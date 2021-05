“No, respecto a lo que se vio, a lo que fue evidente no voy a comentar nada. El que vio el partido sabe, pero sí hay mucha bronca”, comentó el argentino para después hablar sobre el tanto rojinegro. “Cometimos ese error que nos costó caro, de hecho, recién vi la jugada y me gustaría volver a verla porque me llama la atención la foto que me mostraron.