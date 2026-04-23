    Liga MX

    Armando González y el momento especial que vivió al enfrentar a Necaxa en Aguascalientes

    El delantero mexicano no vivió el juego en el Estadio Victoria como uno más, pues tenía motivos para que tuviera un significado especial.

    Por:
    Emmanuel Mondragón
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    Video Hormiga González vive momento especial al jugar en Aguascalientes

    El delantero mexicano Armando 'Hormiga' González, vivió un momento especial en el partido entre Chivas y Necaxa que empataron sin goles, pues el tenía el deseo de jugar en el Estadio Victoria.

    Y es que la Hormiga nació en Aguascalientes, estado donde creció mientras su padre jugaba en el Necaxa. Fue también ahí donde coincidió con Mateo Chávez con quien forjó una buena amistad.

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    Además, para él era especial jugar en el Estadio Victoria, donde nunca había jugado en su carrera, ni aun cuando militó en el equipo Real Aguascalientes en sus inicios.

    "Muy feliz de estar de nuevo en mi casa. Extraño mucho Aguascalientes, entonces venir aquí y jugar es algo especial. Nunca había jugado en este estadio, por alguna otra razón, Dios no lo había puesto en mi vida y lo hace", dijo en palabras para Chivas TV.

    HORMIGA GONZÁLEZ FUE OVACIONADO EN AGUASCALIENTES

    La Hormiga González disputó 62 minutos hasta que fue sustituido por Yael Padilla y al salir de cambio recibió el reconocimiento del público pese a no haber anotado gol.

    El delantero mexicano se mantiene en la disputa por el título de goleo. Actualmente tiene 12 goles y en la última jornada podría definirse todo para el jugador.

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