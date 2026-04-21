Liga MX La pelea por el liderato de goleo del Clausura 2026 enciende la Liga MX Empate en la cima de goleo con cierre de torneo al rojo vivo entre Armando González y João Pedro.



Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Chivas recupera pieza vital para enfrentar a Necaxa por el liderato

De cara al inicio de la jornada 16 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, la lucha por el liderato de goleo está lejos de definirse, pero este es un ingrediente más que le pone sazón a la actividad de la semana.

¿Quién lidera la tabla de goleo del Clausura 2026?

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Armando González y João Pedro siguen a la cabeza con 12 goles cada uno. Sin embargo, el mexicano acumula dos jornadas sin poder hacerse presente, luego de los dos tantos que convirtió ante Pumas en la jornada 13.

Esta sequía goleadora de la “Hormiga” fue relativamente aprovechada por el jugador de Atlético San Luis, quien marcó un gol en la jornada 14 ante Toluca, pero la semana pasada también se fue en blanco.

Ambos jugadores verán acción este miércoles . João Pedro y el cuadro de San Luis recibirán a Santos Laguna, mientras que la “Hormiga” y el Chivas visitarán a Necaxa.

¿Hay otros candidatos al título de goleo?

Es una buena oportunidad para que alguno despegue y llegue con una ligera ventaja para el cierre del torneo.

Más abajo en la tabla de goleadores se encuentran Olávio Vieira dos Santos Júnior y Kevin Castañeda, con siete tantos cada uno. Esta dupla no está descartada para pelear por el título, pero solo un milagro goleador podría ponerlos en la cima.

Más abajo hay otros tres jugadores con seis tantos y un grupo nutrido con cinco anotaciones.