'Piojo' Herrera tras empate ante Rayados: "Hay que meter al líder en su meta"

"Hoy me parece que metimos a Monterrey en su carco, hay que meter al líder en su marco, el gol de ellos viene de una jugada que era tiro de esquina, luego tuvimos dos veces el gol para dar la vuelta, hoy me parece que el equipo juega bien, contra un rival de buenos jugadores".

"Si se gritan es porque hay frustración, es normal, no veo que haya conato de bronca, se gritan porque hay frustración, por eso se gritan y se hablan, por eso es así, hay equipos que me ha tocado dirigir y estamos ganando y se gritan de todo, es porque quieren ganar más, los veo gritar por frustración y enojo, malo que viera que no pasara nada, pero cuando hay un equipo que se habla, se insulta, es porque quieren salir adelante, no hay conformismo".