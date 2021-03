“Lo valioso son los tres puntos para que los jugadores se suelten y tomen confianza. Es un juego, no nos gusta jugar de esta manera, pero había que hacerlo para sumar de a tres . Debemos volver a nuestro juego, mucha intensidad, presión alta… buscamos solidez defensiva para sumar de a tres. En el segundo tiempo debíamos cuidar el resultado ante un gran equipo”, indicó.

En sus más recientes cuatro partidos, los Tuzos empataron dos , perdieron uno y ganaron uno, es decir, sumaron 5 de los 7 puntos que poseen y dejaron el fondo de la tabla para Necaxa y León, no obstante, el estratega uruguayo fue claro al asumir que siguen estando muy lejos de lo que pretenden.

"La presión va a seguir estando, mientras yo vea al Pachuca en las últimas posiciones ahí seguirá la presión . Nos servirá para soltarnos, que el equipo se asiente dentro de la cancha. Mientras estemos en las últimas posiciones la alegría no va a estar, tenemos que poner a Pachuca donde se merece. Volveremos el fin de semana a buscar nuestro estilo a ver si podemos ser el equipo de antes”, añadió.

El argentino indicó que hay algo que ha cambiado de las primeras fechas cuando dominaron la tabla a ahora: "Al principio no regalábamos los goles y ahora sí. Salimos contra Tigres y les regalamos los dos primeros goles, hoy los dos goles los regalamos. Antes era mérito de los rivales cuando nos marcaban, a este nivel no podemos cometer errores así, los terminas pagando, regalar los goles, eso no se puede permitir, a partir de ahí todo lo que hagas, generes, seas capaz de encontrar los espacios para dañar al rival se desvanece de la nada como nos pasó hoy".