Por otro lado, en director técnico de los mexiquenses, Hernán Cristante , señaló que su equipo no puede escudarse en el arbitraje y aclaró que Rubens Sambueza no fue tomado en cuenta por molestias físicas.

"Tendremos que trabajar en corregir nosotros. No podemos andar escudándonos en que si entró o no, si fue patada o no, si fue penal o no fue. Si antes del gol de ellos, que se revisa la jugada porque parecía falta, nosotros hubiéramos tenido contundencia, estaríamos hablando de otra cosa", dijo.