Liga MX Pachuca vs. Toluca: horario y dónde ver el partido de la Jornada 12 de la Liga MX Clausura 2026 Consulta el canal, día y horario del partido de la Jornada 12 a disputarse en el Hidalgo.

Video ¡Juegazos! Así puedes ver la Jornada 12 del Clausura 2026

Este domingo 22 de marzo el Estadio Hidalgo será el escenario del enfrentamiento entre Pachuca y Toluca, correspondiente a la Jornada 12 de la Liga MX Clausura 2026.

Pachuca ocupa la parte alta de la tabla con 21 puntos y registro de seis victorias en el torneo, pero destaca que como local tiene paso invicto. En su último partido, los Tuzos empataron, lo que podría influir en su búsqueda de mejorar su rendimiento en casa.

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Por su parte, Toluca pelea por conservar la segunda posición con 25 puntos al momento y registro de siete victorias y cuatro empates; es el único equipo invicto del semestre. Los Diablos Rojos también llegan tras un empate en su más reciente encuentro, lo que añade un matiz interesante a este duelo.

Ambos equipos se presentan con un rendimiento sólido en la liga, aunque Toluca cuenta con una ventaja de cuatro puntos sobre Pachuca.

Este partido no solo es crucial para la lucha por los primeros lugares, sino que también promete ser un momento clave en la temporada para ambos conjuntos. Para conocer cómo y dónde se televisa este encuentro, sigue leyendo.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO PACHUCA VS. TOLUCA DE LA JORNADA 12

Cuándo es el Pachuca vs. Toluca : el juego es este domingo 22 de marzo en el Estadio Hidalgo.

: el juego es este domingo 22 de marzo en el Estadio Hidalgo. A qué hora es el Pachuca vs. Toluca : el partido inicia en México a las 5:00PM; en Estados Unidos es a las 7:00PM tiempo del Este, 6:00PM tiempo del Centro y 4:00PM tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 5:00PM; en Estados Unidos es a las 7:00PM tiempo del Este, 6:00PM tiempo del Centro y 4:00PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Pachuca vs. Toluca: El evento estará disponible en los Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com y la la app de TUDN.