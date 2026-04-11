Liga MX Pachuca vs. Santos: horario y dónde ver el partido de la Jornada 14 del Clausura 2026 Sigue este importante partido en las aspiraciones de ambos clubes hacia lograr la clasificación a la Fase Final del torneo.

Video Así podrás ver la Jornada 14 de la Liga MX Clausura 2026

Este sábado 11 de abril el Estadio Hidalgo será el escenario del enfrentamiento entre Pachuca y Santos Laguna, correspondiente a la Jornada 14 de la Liga MX del Clausura 2026.

Actualmente, Pachuca ocupa la cuarta posición en la tabla con 24 puntos, saldo de siete victorias en lo que va del torneo a cambio de cuatro empates y dos derrotas, aunque con el beneplácito de que en el Estadio Hidalgo conserva el invicto.

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En su último partido, los Tuzos lograron una victoria, lo que refuerza su buen rendimiento en las últimas jornadas.

Por otro lado, Santos Laguna se encuentra en la posición 18, última de la clasificación, con solo nueve puntos y dos victorias en lo que va del torneo. En su más reciente encuentro, los Guerreros acaron un valioso empate ante las Águilas del América.

Este partido presenta una clara diferencia en el rendimiento de ambos equipos, con Pachuca buscando consolidar su posición en los primeros lugares y Santos Laguna intentando revertir su mala racha. La expectativa es alta y los aficionados están ansiosos por ver cómo se desarrollará este encuentro.

Para conocer cómo y dónde se televisa el partido, sigue leyendo.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO PACHUCA VS. SANTOS DE LA JORNADA 14

Pachuca llega al partido con la moral alta tras haberse impuesto a Cruz Azul en su último encuentro, lo que les da confianza y ganas de seguir sumando puntos en casa. Por su parte, Santos, que rescató un punto ante América, buscará mejorar su rendimiento y dejar atrás las dudas que han surgido en su juego reciente.

Cuándo es el Pachuca vs. Santos : el juego es este sábado 11 de abril en el Estadio Hidalgo.

: el juego es este sábado 11 de abril en el Estadio Hidalgo. A qué hora es el Pachuca vs. Santos: el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 9:00PM tiempo del Este, 8:00PM tiempo del Centro y 6:00PM tiempo del Pacífico.

el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 9:00PM tiempo del Este, 8:00PM tiempo del Centro y 6:00PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Pachuca vs. Santos: El partido estará disponible en Estados Unidos a través de ViX.