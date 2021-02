Para Guede, Xolos cavó su propia tumba: “Tigres no te perdona”

“Cuando te equivocas con estos equipos no te perdonan y fue lo que nos pasó, luego cuesta desarrollar el juego que queríamos, por mucho tiempo lo pudimos hacer, se replegaron, no aparecían los espacios”, comentó el argentino en conferencia de prensa.

“La verdad me gustó la entrega del equipo hasta el minuto final, no perdimos la forma nunca y esto no tiene que servir para seguir creciendo, madurando y que el equipo sea más sólido, seguir haciendo las cosas buenas que hicimos, el domingo que viene tenemos revancha”, dijo en referencia al duelo contra Rayados en la Jornada 8.