Oribe sobre jugar en América: "Fue un reto de no ser como los otros"

"Es difícil porque cada persona va dejando su corazón por diferentes lugares a lo largo de su vida, puedo decir que dejé una parte importante de mí ahí y lo voy a definir cómo se lo dije a mi papá una vez. Cuando se dio el fichaje me dijo 'no quiero que vayas', le dije 'no soy como los demás', para mí fue un reto de no ser como los otros, había pasado que muchos iban al América después de una buena campaña, en otro equipo llegaban y no servían para nada, llegar a un equipo como ese significó un reto".