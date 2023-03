Carlos Reinoso y Demetrio Madero reprochan a Oribe Peralta pasar del América a Chivas

“Algo que debe permanecer es la pasión por defender a tu equipo, la playera. Tú no puedes entrar a un Clásico pasivo, saludando a los rivales, ¡por favor! Cuando veo, y lo voy a decir abiertamente, no me gustó que viniera Oribe Peralta a Chivas, me repateó, sentí un dolor aquí (señala su hígado) cuando llegó Oribe Peralta”, indicó Demetrio Madero dentro del foro rumbo al Clásico de México en el Clausura 2023 de la Liga MX.