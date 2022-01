Oribe Peralta: "Me hubiera gustado ir a Europa, pero no fue necesario para mostrarme"

“ La verdad es que creo y siempre he pensado que la vida no es justa. Tú puedes entregarle toda la vida y no conseguir nada. A mí me bendijo con muchísimas cosas que al principio no las mencionaba, hoy en día estoy muy consciente de todo lo que se me dio, entonces por esa parte estoy tranquilo. Más bien te vas en paz con todo lo que le diste, si tú te vas satisfecho de haber hecho lo que estaba en tus manos, de haber dado todo lo que estaba en ti por conseguir el sueño, por vivirlo, por disfrutarlo, te vas en paz, te vas tranquilo y al final de cuentas es una decisión que nadie más la podría tomar si no vivió las experiencias que yo viví”, indicó.