Oribe Peralta: "El futbolista mexicano aún no está comprometido al 100"

“Cuesta muchísimo y lo que le diría no sólo a los jugadores sino a todas las personas es que no se sientan especiales, que todo se puede acabar de la noche a la mañana, el jugar fútbol es un privilegio. En México la prensa está muy acostumbrada a querer resultados muy pronto, no sólo la prensa, la gente vive deprisa y queremos resultados ya, queremos sembrar algo y que al día siguiente ya me esté dando frutos y no es posible, todo tiene un proceso y ese proceso lo tenemos que saber esperar y saber valorar. Sin un proceso no puedes conseguir nada, no puedes nacer y correr en cuanto sales, no es posible, todo en la vida es un proceso".