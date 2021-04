El mexicano más destacado del fin de seman fue Javier Hernández, quien marcó un doblete en el inicio de la temporada 2021 de la MLS, y el delantero de Chivas Oribe Peralta aprovechó para elogiarlo y comparar su situación en el club con la que su excompañero en la Selección Mexicana vive con el LA Galaxy.

"Él lo dijo, imaginemos cosas chingonas y eso va de la mano con hacer cosas chingonas, entonces si tú tomas el papel de víctima de decir 'no es mi culpa, estoy aquí pero no me toman en cuenta'... tú tienes que trabajar para cuando llegue la oportunidad estar preparado, creo que Javier lo hizo así, se preparó y se mostró vulnerable sabiendo que tenía que trabajar mucho más para poder hacer lo que él se proponía, yo estoy en el mismo camino que él, trabajando y dando lo mejor de mí en entrenamientos, en partidos, donde se me requiere porque yo sé que cuando llegue la oportunidad, estaré preparado", apuntó,

Y es que su participación con el Guadalajara ha sido escasa, solo suma 82 minutos de juega en los 15 partidos que van del Guard1anes 2021, un papel secundario que acepta, aunque no lo satisface.

"A mí me han inculcado desde mi casa hasta mi escuela Cesifut que siempre va el equipo por delante en vez de sobresalir por ti mismo, aún me siento en deuda con el equipo porque no he tenido la participación que quería ni he aportado lo suficiente dentro de la cancha", dijo.

Peralta ha aceptado en días recientes que ve su retiro cerca y reveló que el club ya le hizo una propuesta al respecto: "Sí, Chivas en un momento ya me ofreció el tener después de que me retire una oportunidad aquí de trabajo, estoy muy agradecido por eso pero aún no es definitivo, estoy disfrutando esto porque se acaba y puede ser en cualquier momento".

Por último, como uno de los líderes en el vestidor, subrayó que habló con Uriel Antuna sobre los abucheos que recibió durante el partido ante Xolos por las declaraciones que dio a un youtuber.

"Estoy seguro de que Uriel está comprometido con el equipo, él sabe, lo que hablado con él, para regresar a Europa tiene que hacer primero las cosas bien aquí en su equipo y eso lo va a llevar al lugar que él quiere; tú tienes que hacer que la gente vuelva a confiar en ti, no con palabras sino con hechos, lo que sí le pediría a la gente es que nos apoye porque necesitamos ese apoyo, estamos peleando por meternos a esa clasificación y necesitamos esa comunión entre jugadores y afición" agregó.