Oribe Peralta anuncia su retiro del futbol profesional a los 38 años de edad

"Desde que nos encontramos, me entregó un sueño, mismo que también me ayudó a materializar, el de ser futbolista profesional, el balón ha sido mi confidente y mi compañía incondicional, ha compartido conmigo cada una de las camisetas que he tenido el honor portar, manteniéndose fiel estoico mientras le hablaba de mi felicidad, lo mismo cuando le contaba mis frustraciones y mis batallas", cuenta Oribe en el video.