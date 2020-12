El argentino aceptó de buena gana la propuesta de Javier Aguirre, nuevo estratega de Rayados , además de que aceptó que no tiene prisa por hablar con la directiva por la renovación de su contrato.

"Nos parece bárbaro ese mensaje que nos bajó a nosotros (no jugar por decreto). Es una buena invitación para todos los integrantes del plantel para pelear por un puesto, para no relajarse, a animarse a los jóvenes a quitarle un puesto a los más grandes y los más grandes que no nos relajemos", declaró.