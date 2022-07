Larcamon pone pies sobre la tierra: "No tiene sentido volar más allá del siguiente juego"

"La capacidad y el potencial está para poder construir un lindo camino con ambición importante pero, no tiene sentido volar más allá del siguiente partido. La competencia está a la vista hoy, un partido que parecía encaminado, no sé qué hubiera pasado si teníamos la desgracia de que nos cobrarán el penal. Tenemos que dar un paso a la vez y no pensar más que eso”, indicó.