Larcamón no renunció al Puebla por ir a Tigres: "No tiene nada que ver con eso"

“Es lógico (querer quedarse en México), esta es una liga de un nivel altísimo y algunos pergaminos no eran para que la gente tuviera ese prejuicio y supe entenderlo. Pero es cómo hablan de cuando te vas y no cuando llegas. Estamos muy tranquilos con lo que pudimos hacer, sí, sin lugar a dudas ha sido un proceso espectacular, es una liga que es un privilegio estar, protagonistas en la misma y ojalá que lo que se venga a futuro esté ligado a la liga mexicana. Pero esto es dinámico, no quiero estar atado a esta declaración y luego aparecer en otra liga”, señaló.