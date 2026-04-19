    Liga MX

    Nico Sánchez asume fracaso de Monterrey y deja en incógnita los motivos

    El estratega del equipo asumió la responsabilidad tras quedar fuera de Liguilla y reveló una parte de los motivos del mal momento en el certamen.

    Por:
    Emmanuel Mondragón
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    Video Resumen | ¡Tuzos derrota a Rayados! Monterrey empezó ganando pero Pachuca le dió la vuelta con golazos

    Tras la derrota ante Pachuca, el Monterrey consumó el fracaso y quedó eliminado del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, por lo que el entrenador del equipo, Nicolás Sánchez, lamentó lo ocurrido y asumió la responsabilidad.

    "La situación es para todos, estamos todos golpeados por la situación, entendemos que es lo que nos toca vivir hoy y somos todos responsables. Queremos que esto levante. Más allá de querer venderle nada mágico a la gente, estamos comprometidos, ahora no nos alcanzó, pero estamos poniendo el pecho para sacar esto adelante", comentó en conferencia de prensa.

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    Al ser cuestionado por el motivo que habría llevado a Monterrey a tener un mal torneo, el estratega comentó que hay situaciones que saltan a a la vista y otros que dijo que le corresponden trabajar al equipo y que no reveló.

    "Hay un montón de situaciones que están a la vista y otras que son nuestras, del club. Y esas, por lo menos de mi parte, no se las van a enterar nunca. Las cosas que tenemos que solucionar como club quedan puertas adentro", expresó Nico Sánchez.

    NICO SÁNCHEZ MINIMIZA INCIDENTE CON LUCAS OCAMPOS

    Respecto a lo sucedido con Lucas Ocampos quien pareció irse molesto y sin saludar al técnico, por lo que de inmediato crecieron las especulaciones de un mal ambiente en el vestidor.

    "Con respecto a Lucas no sucedió nada. Es la calentura del momento. Si sucedió algo no lo ví, porque me saludó normal como siempre", aclaró el entrenador.

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