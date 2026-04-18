Lucas Ocampos, abucheado; así fue el gesto con Nico Sánchez al salir de cambio
Al extremo argentino no le pareció su salida en la recta final del partido ante Pachuca y la afición reaccionó de manera sorpresiva.
Monterrey alargó la racha de partidos sin ganar dentro de la Liga MX Clausura 2026 a seis luego de perder en el Estadio BBVA frente a los Tuzos del Pachuca, que se paso amarraron su clasificación a la Liguilla.
Desde la derrota en el Clásico Regio frente a Tigres, Rayados no ha logrado levantar la nave que retomó Nico Sánchez en sustitución de Domenec Torret y clasificar a los Cuartos de Final se ha convertido en una hazaña a dos jornadas de que concluya el torneo regular.
La desesperación por la falta de triunfos dejó a Rayados en el puesto 14 con 15 puntos y aunque matemáticamente aún tiene posibilidades de clasificar a la Fase Final, cda vez luce más complejo, pues depende de otros resultados.
LUCAS OCAMPOS SALE ABUCHEADO Y ENOJADO CON NICO SÁNCHEZ
El extremo argentino marcó el primer gol del encuentro al minuto 21 de penal, pero Rayados fue remontado con tres goles en el segundo tiempo y fue tras el 1-2 que Nico Sánchez decidió sacarlo de cambio, ya con una tarjeta amarilla de por medio.
A Lucas Ocampos no le pareció esa decisión de salir al minuto 79 por Djuka y al momento de abandonar la cancha rechazó el saludo del director técnico Nicolás Sánchez en un gesto que dejó sorprendido a todo mundo, pero que deja en claro el alto nivel de competencia que tiene el sudamericano.
Además, la afición, impotente por la falta de resultados, comenzó a abandonar el estadio antes del silbatazo inicial no sin antes haber abucheado a Lucas Ocampos por su actitud y a espera e cerrar de manera decorosa el torneo regular.