Liga MX Lucas Ocampos, abucheado; así fue el gesto con Nico Sánchez al salir de cambio Al extremo argentino no le pareció su salida en la recta final del partido ante Pachuca y la afición reaccionó de manera sorpresiva.

Video Así fue el gesto de Ocampos con Nico Sánchez al salir del partido

Monterrey alargó la racha de partidos sin ganar dentro de la Liga MX Clausura 2026 a seis luego de perder en el Estadio BBVA frente a los Tuzos del Pachuca, que se paso amarraron su clasificación a la Liguilla.

Desde la derrota en el Clásico Regio frente a Tigres, Rayados no ha logrado levantar la nave que retomó Nico Sánchez en sustitución de Domenec Torret y clasificar a los Cuartos de Final se ha convertido en una hazaña a dos jornadas de que concluya el torneo regular.

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La desesperación por la falta de triunfos dejó a Rayados en el puesto 14 con 15 puntos y aunque matemáticamente aún tiene posibilidades de clasificar a la Fase Final, cda vez luce más complejo, pues depende de otros resultados.

LUCAS OCAMPOS SALE ABUCHEADO Y ENOJADO CON NICO SÁNCHEZ

El extremo argentino marcó el primer gol del encuentro al minuto 21 de penal, pero Rayados fue remontado con tres goles en el segundo tiempo y fue tras el 1-2 que Nico Sánchez decidió sacarlo de cambio, ya con una tarjeta amarilla de por medio.

A Lucas Ocampos no le pareció esa decisión de salir al minuto 79 por Djuka y al momento de abandonar la cancha rechazó el saludo del director técnico Nicolás Sánchez en un gesto que dejó sorprendido a todo mundo, pero que deja en claro el alto nivel de competencia que tiene el sudamericano.