“Yo no me fijé en eso, ni me importó mostrar mi casa, no iba a mostrar otra cosa que ni era mía o un lugar donde no vivía. Salí normal con la mochilita, mochilita que yo no compré obviamente y que la gente criticó muchísimo, no la compré yo, pero no tenía porque dar explicaciones, fue un regalo que me dio Alexis Vega que yo llegué un día y le dije que me gustaba mucho esa mochilita y él me la regaló tal cual, eso fue lo que pasó”, le contó a Karina Herrera, reportera de TUDN, en un live de Instagram.