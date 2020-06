“(Cuando me rechazó el América) Fue muy difícil para mí porque llegó el momento, obviamente muy joven no sabes lo que dices, pero decía que ya no quería jugar como profesional”, le reveló en un live de Instagram a Karina Herrera , reportera de TUDN .

“Yo empecé en una filial de Pumas sur y de ahí me consiguieron una prueba para ir a este equipo (América), cuatro o cinco meses estuve ahí, pero estuve a pruebas, me dieron la oportunidad y me dijeron que me iba a quedar. Estuve cuatro meses entrenando y entrenando, entonces hubo un cambio de técnico y me hacen sentir mal a mí, me hacen sentir como mal jugador, como que no tenía las cualidades para llegar a primera división y eso fue lo que a mí me dio mucho para abajo”, recordó.