    Nelson Deossa

    Nelson Deossa revela consejo de Sergio Canales por su fichaje con Real Betis

    El futbolista colombiano dejó Monterrey para cumplir su sueño europeo.

    Por:Juan Regis
    Video Deossa revela al ‘responsable’ de su fichaje con el Real Betis

    Nelson Deossa reveló el nombre del futbolista que le ayudó a tomar la decisión para dejar atrás la Liga MX con Monterrey y cumplir su sueño de jugar en Europa con el Real Betis del futbol español.

    En entrevista con el portal Transfermarkt, Deossa agradeció los consejos de su excompañero en Rayados e ídolo bético, Sergio Canales, cuando se debatía si seguir jugando en México o tomar el desafío.

    "Cuando regresé del Mundial de Clubes se me presentó la oportunidad de venir al Betis. Hablé mucho con Sergio, que la verdad fue alguien importante para poder tomar esa decisión.

    "Me dijo que iba a llegar a una gran institución, que era una oportunidad que si la agarraba iba a ser muy bonita para mí, para mi vida y para mi carrera como futbolista. Obviamente, al tener esa referencia de un gran jugador como es él, opté por venir acá", confesó el talentoso mediocampista.

    DEOSSA ELOGIA EL FICHAJE DE ÁLVARO FIDALGO

    El seleccionado colombiano también dedicó palabras para su compañero más reciente en el Betis, Álvaro Fidalgo, a quien enfrentó en la Liga MX.

    "Contento de tenerlo por acá, coincidí también con él en el juego de las estrellas. La verdad que es una persona muy humilde, increíble, el talento que tiene es abismal. Nos puede ayudar muchísimo", agregó.

    Desde su llegada al futbol español, Nelson Deossa ha contado con la cofianza de su entrenador Manuel Pellegrini pese a la lesión que lo frenó en sus primeros meses en España.

    Pese al nivel de juego más elevado en Europa, Deossa agregó que extraña el ambiente en las gradas de los fanáticos latinoamericanos.

    "Me quedo con el ambiente de los latinos. La verdad es que el fútbol en mi país y en Argentina se vive de manera superior al de acá y al de México. Son más apasionados, lo viven más”.

