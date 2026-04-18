Liga MX Necaxa vs. Tigres: horario y dónde ver el partido de la Jornada 15 del Clausura 2026 Sigue este importante partido que confronta a equipos con objetivos claros dentro del torneo.

Video Liga MX: Horarios de partidos de la Jornada 15 del Clausura 2026

Este sábado 18 de abril el Estadio Victoria será el escenario del enfrentamiento entre Necaxa y Tigres, correspondiente a la Jornada 15 de la Liga MX del Clausura 2026.

Necaxa llega al partido con 16 puntos acumulados y saldo de cinco victorias, un empate y ocho derrotas, de las cuales la mitad han sido como local. Sin embargo, los Rayos llegan a este partido tras una derrota en su último encuentro, lo que podría influir en su desempeño ante un rival que se encuentra en mejor forma.

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Por su parte, Tigres está en zona de Liguilla con 20 puntos luego de seis victorias, dos empates y seis derrotas, de éstas cuatro fueron en patio ajeno. Los felinos llegan con la moral alta tras haber ganado su último partido, lo que les otorga una ventaja en términos de confianza.

Con una diferencia de cuatro puntos entre ambos equipos, el encuentro promete ser crucial para las aspiraciones de Necaxa de escalar posiciones en la tabla. No te pierdas la oportunidad de conocer cómo y dónde se televisa este interesante partido.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO NECAXA VS. TIGRES DE LA JORNADA 15

Necaxa llega al partido con la moral baja tras caer ante Querétaro, lo que genera dudas en su desempeño y presión para revertir la situación. Por otro lado, Tigres se presenta en alza después de imponerse a Guadalajara, lo que les brinda confianza y ganas de seguir sumando puntos en la tabla.

Cuándo es el Necaxa vs. Tigres: el juego es este sábado 18 de abril en el Estadio Victoria.

el juego es este sábado 18 de abril en el Estadio Victoria. A qué hora es el Necaxa vs. Tigres: el partido inicia en México a las 5:00PM; en Estados Unidos es a las 7:00PM tiempo del Este, 6:00PM tiempo del Centro y 4:00PM tiempo del Pacífico.

el partido inicia en México a las 5:00PM; en Estados Unidos es a las 7:00PM tiempo del Este, 6:00PM tiempo del Centro y 4:00PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Necaxa vs. Tigres: sigue la transmisión de este partido por la señal de ViX tanto en Estados Unidos como en México.