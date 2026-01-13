    Liga MX

    Necaxa vs. Monterrey: horario y dónde ver el partido de la Jornada 2 del Clausura 2026

    Los Rayos llegan con una victoria tras presentarse en Torreón ante Santos; Rayados cayó en casa ante el campeón Toluca.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Video Así puedes ver el Necaxa vs. Monterrey de la Fecha Doble del Clausura 2026

    Necaxa vs. Monterrey se juega como parte del primer día de actividades de la primera Fecha Doble en la Liga MX Clausura 2026, Jornada 2, cuando ambos se enfrenten tras un inicio contrastante en este semestre.

    Los Rayos abrieron con victoria el torneo, lo hicieron como visitantes ante Santos Laguna con el debut de varios de sus refuerzos y con gol por parte de Julián Carranza, su refuerzo estelar proveniente del futbol de Europa.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL NECAXA VS. MONTERREY DE LA JORNADA 2 DEL CLAUSURA 2026

    Rayados decepcionó con derrota como local ante el campeón Toluca, que jugó con equipo alterno ante la ausencia por descanso y decisión técnico de Antonio Mohamed, que suma tres puntos valiosos previo al pronto receso de la Liga MX por compromiso del Tricolor.

    El dominio de Monterrey sobre Necaxa es aplastante, son ocho partidos consecutivos con victoria en Liga MX y en los últimos tres los dejó en blanco. El último triunfo rojiblanco ante los de la Sultana del Norte fue en e Apertura 2021 por mínimo 0-1 y gol del ‘Búfalo’ Aguirre, viejo conocido de Rayados.

    • Cuándo es el Necaxa vs. Monterrey de la Liga MX: el partido es este martes 13 de enero en el Estadio Victoria de Aguascalientes.
    • A qué hora es el Necaxa vs. Monterrey de la Liga MX: el partido es a las 19:00 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos comienza a las 20:00 horas tiempo del Este, 19:00 horas tiempo del Centro y 17:00 horas tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Necaxa vs. Monterrey de la Liga MX: sigue la transmisión en vivo por la señal de ViX tanto en México como en Estados Unidos.
    Liga MXTolucaMonterrey

