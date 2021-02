Junto con Nacho obviamente hemos decidido el tema de que regrese cuando me sienta que estoy para aportarle al equipo, no es cómo me sienta, sino que sienta que puedo darle al equipo, entonces estaré en la cancha, ahora quedan un par de días todavía, todavía se puede trabajar y mejorar bastante en varios temas, espero que si pueda estar contra Chivas, estar en la banca y poder ayudarle al equipo a conseguir esos tres puntos de ser necesario, pero no voy apresurar nada, sino es Chivas será el que sigue, estoy tranquilo en ese sentido, además el equipo se vio bien contra San Luis y está retomando su ritmo”, externó el defensa.