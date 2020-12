Fernando Navarro quedó incrédulo ante remontada de Pumas sobre Cruz Azul

"Creo que ellos en la cabeza sabían que era muy difícil y que lo podían conseguir, pero al mismo tiempo lo veían muy lejano, sin embargo, nunca dejaron de pelear y lo consiguieron, estaba viendo el partido con mi familia y mi esposa me dijo '¿para que lo vemos?”, y le dije nunca sabes qué puede pasar, y como aficionado, más que como otra cosa por la sorpresa de que lo habían conseguido gritén u par de groserías, por la sorpresa espanté a mis hijos.

"Al final jugué en Pumas en fuerzas básicas y sé que la garra es lo primero que les inculcan y que nunca van a dejar de pelear, va a ser un partido muy complicado. Fue más por la sorpresa y la incredulidad y por todo lo que viene arrastrando Cruz Azul, que por más que hacen esfuerzos no han podido concretar fue más que nada por por la sorpresa y la hazaña que realmente consiguieron, 4-0 y pode calificar, no sé si se había dado antes, pero nos sorprendió a todos", comentó.

"Siempre, al final uno de los tantos sueños que tenemos como niños es representar a México, estar en una competencia oficial, lo conseguí en la Copa Oro, me hubiera encantado jugar unos minutos, estoy abierto a la selección, jamás le cerraría las puertas, sueño con ir a un Mundial, trabajo con mi club, pero hacer bien las cosas con mi club, me deja satisfecho y lo que más quiero es entregarle la octava al equipo y a la aficionado, espero que en algún momento el futbol me pueda premiar con eso", reconoció.