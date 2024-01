Fernando Navarro aclara polémico tuit contra Puebla, su nuevo equipo

En su momento Navarro se quejó en sus redes de la segunda anotación del cuadro regiomontano y la respuesta de la cuenta oficial del Puebla no se hizo esperar, ya que publicó una imagen con la palabra “karma”, haciendo alusión a la forma en la que León llegó a las Semifinales de dicho torneo dejando fue a La Franja.

La respuesta de Fernando Navarro no fue nada cordial y terminó soltando su enojo en contra del Puebla. “Karma o no, lo bueno del futbol es que da revanchas. Nosotros tenemos una pasado mañana. Ustedes hasta el próximo año. Mucho éxito, y que la sequía termine pronto”, escribió el futbolista.

Por esa razón, el mexicano habló hoy de lo ocurrido: “Yo lo tomó como cualquier otro elemento que cuando un jugador está defendiendo otra playera, nos jodetiamos entre todos. Si nos tomáramos a pecho lo que pasa fuera y dentro de la cancha... me han tocado aplausos, también mentadas de madre, cuando me toca de visita es normal y por eso la afición también te puede mentar la madre”, inició diciendo Navarro.

“Llegas al mismo club, tienes ganas de defender a tu nuevo equipo. Quiero demostrar que tengo ese compromiso con la playera bien puesta, independientemente del pasado que se tenga, es parte de la nueva comunicación que tiene Puebla y lo ha hecho muy bien. Ya platicamos del tema de ese tuit. Tendría muchísimos compañeros con los que no podría ni hablar si nos tomáramos a pecho todo lo que nos decimos”, agregó.

NAVARRO UTILIZARÁ EL ‘1’ EN LA ESPALDA

“La verdad que es el 1 no tiene alguna explicación, no había tantas opciones, solo quedaba el uno porque los porteros ya no lo usan”, manifestó.