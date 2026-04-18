Liga MX Monterrey vs. Pachuca: horario y dónde ver el partido de la Jornada 15 del Clausura 2026 Consulta el canal, día y horario del partido de la Jornada 15 a disputarse en el Estadio BBVA

Video Liga MX: Horarios de partidos de la Jornada 15 del Clausura 2026

Este sábado 18 de abril, Monterrey recibirá a Pachuca en el Estadio BBVA, en un encuentro correspondiente a la jornada 15 de la Liga MX en el Clausura 2026.

Monterrey busca entrar a zona de Liguilla, este fin de semana llega con 15 puntos acumulados y con más derrotas que victorias como local. En su último partido, Rayados empató, lo que ha generado cierta preocupación entre sus aficionados.

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Por otro lado, Pachuca se encuentra en una situación más favorable, tiene 28 puntos y ocho victorias en lo que va de la Liga MX Clausura 2026; como visitante tiene equilibrio en su saldo de dos triunfos, dos empates y dos derrotas.

En su más reciente encuentro, el equipo visitante salió victorioso, lo que refuerza su buen rendimiento en la liga.

Con una diferencia de 13 puntos entre ambos equipos, el partido promete ser un desafío para Monterrey, que busca mejorar su posición en la clasificación.

Mientras tanto, Pachuca intentará consolidar su lugar en los primeros puestos. Para conocer cómo y dónde se televisa este enfrentamiento, sigue leyendo.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO MONTERREY VS. PACHUCA DE LA JORNADA 15

Monterrey llega al partido con la necesidad de redimirse tras haber rescatado un punto frente a Atlas, lo que ha generado dudas en su rendimiento reciente.

Por otro lado, Pachuca se presenta en alza tras imponerse a Santos Laguna, lo que les brinda confianza y motivación para enfrentar este desafío.

Cuándo es el Monterrey vs. Pachuca: el juego es este sábado 18 de abril en el Estadio BBVA.

el juego es este sábado 18 de abril en el Estadio BBVA. A qué hora es el Monterrey vs. Pachuca : el partido inicia en México a las 7:05PM; en Estados Unidos es a las 9:05PM tiempo del Este, 8:05PM tiempo del Centro y 6:05PM tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 7:05PM; en Estados Unidos es a las 9:05PM tiempo del Este, 8:05PM tiempo del Centro y 6:05PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Monterrey vs. Pachuca: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de Canal 5 y TUDN; en Estados Unidos velo por Univision, TUDN, tudn.com y la app de TUDN.