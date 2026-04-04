Liga MX Monterrey vs. Atlético de San Luis: horario y dónde ver el partido de la Jornada 13 del Clausura 2026 Sigue este importante partido en las aspiraciones de ambos clubes hacia lograr la clasificación a la Fase Final del torneo.

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Este sábado 5 de abril Monterrey recibirá a Atlético de San Luis en el Estadio BBVA, en un encuentro correspondiente a la Jornada 13 de la Liga MX Clausura 2026.

Actualmente, Monterrey llega a este partido con 14 puntos y saldo de cuatro victorias dos empates y seis derrotas en lo que va del torneo, aunque como local suma más descalabros que triunfos, con tres.

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Sin embargo, Rayados llega a este partido tras una derrota en su último encuentro, lo que podría influir en su desempeño.

Por su parte, Atlético de San Luis tiene 11 puntos y tres victorias en lo que va del Clausura 2026; en condición de visitante, el uadro potosino registra saldo de un triunfo, un empate y tres derrotas y diferencia de -5 goles.

Este enfrentamiento presenta una clara diferencia en puntos entre ambos equipos, lo que añade un nivel de interés a la contienda. Con Monterrey buscando recuperar el rumbo y Atlético de San Luis intentando mejorar su posición en la clasificación, el partido promete ser crucial para ambos.

No te pierdas la oportunidad de seguir este encuentro y descubre cómo y dónde se televisa el partido.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO MONTERREY VS. ATLÉTICO DE SAN LUIS DE LA JORNADA 13



Monterrey llega al partido con la moral baja tras caer ante Guadalajara, lo que genera dudas en su rendimiento y presión para revertir la situación.

Por su parte, Atlético de San Luis también se presenta en un momento complicado, después de sucumbir ante León, lo que podría afectar su confianza en el terreno de juego.

Cuándo es el Monterrey vs. Atlético de San Luis: el juego es este sábado 4 de abril en el Estadio BBVA.

el juego es este sábado 4 de abril en el Estadio BBVA. A qué hora es el Monterrey vs. Atlético de San Luis : el partido inicia en México a las 5:00PM; en Estados Unidos es a las 7:00PM tiempo del Este, 6:00PM tiempo del Centro y 4:00PM tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 5:00PM; en Estados Unidos es a las 7:00PM tiempo del Este, 6:00PM tiempo del Centro y 4:00PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Monterrey vs. Atlético de San Luis: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de Canal 5 y TUDN; en Estados Unidos velo por Univision, TUDN, tudn.com y la app de TUDN.