Liga MX Atlético de San Luis vs. León EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX Sigue la cobertura del encuentro de la Jornada 12 de la Liga MX entre potosinos y Panzas Verdes, desde el Estadio Alfonso Lastras.

Video ¡Juegazos! Así puedes ver la Jornada 12 del Clausura 2026

Para la Jornada 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, el Estadio Alfonso Lastras abrirá sus puertas para recibir el duelo de dos equipos que les urge sacar resultados positivos y comenzar a escalar puestos en la tabla, San Luis vs. León.

El Atlético llega a este encuentro luego de un empate 1-1 ante Pachuca, también en casa, mismo que los dejó con solamente 11 puntos, producto de tres victorias, dos empates y seis derrotas.

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Por su parte, el León será toda una incógnita para este cotejo, debido a que luego de la renuncia de Ignacio Ambriz a la dirección técnica, Javier Gandolfi tomará los controles a partir de este duelo, en busca de sacarlos de la crisis que los ha dejado con 10 puntos, producto de tres victorias, un empate y siete descalabros.

GOL DEL LEÓN

A los 37 minutos, en una jugada por banda izquierda, Ismael Díaz De León metió la diagonal retrasada, para que apareciera de atrás Fernando Beltrán, la impactara y la mandara guardar con el 1-0 para el León

GOL DEL SAN LUIS