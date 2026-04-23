Liga MX Dennis te Kloese se desvincula del Feyenoord tras pláticas con Rayados Se reportó hace horas que el directivo neerlandés es el más adelantado para llegar a Rayados.

Video Destino a la Liga MX: Feyenoord anuncia salida de Dennis te Kloese

Dennis te Kloese, candidato a llegar a la presidencia deportiva de Monterrey, dejará su puesto de directivo con el Feyenoord en los siguientes meses.

El directivo neerlandés, con experiencia en el futbol mexicano con Chivas y Selección Mexicana, por mencionar a algunos, apunta a tomar el puesto de José Antonio Noriega en el cuadro de Rayados.

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El fracaso en el Clausura 2026 al no clasificar a la Liguilla de la Liga MX, puede ser el detonante principal de la salida de 'Tato' Noriega en los siguientes días para darle paso a la llegada de Te Kloese.

Dennis Te Kloese se acerca más a Rayados



Este pasado miércoles 22 de abril, Diego Armando Medina reportero de TUDN, adelantó la información sobre el interés en Dennis te Kloese de parte de Monterrey y con la premisa de que ya había contactos con el europeo.

"Dennis Te Kloese, viejo conocido en el futbol mexicano, estaría en la delantera, muy avanzado y sería el elegido para quedarse en ese puesto. Ya han hablado con él altos directivos, además de Manuel Filizola y será cuestión de detalles para que se pueda concretar, hoy en día trabajando con Feyenoord, dejaría su puesto y que la siguiente semana llegue a la Sultana del Norte".

Este jueves, a menos de 24 horas de la información publicada por TUDN, Feyenoord anunció de esta manera la salida de Te Kloese de la institución de la Eredivisie.

"Feyenoord y Dennis te Kloese han acordado de mutuo acuerdo que él finalizará sus funciones como director general del club este verano de 2026. El proceso para encontrar un sucesor ya se ha puesto en marcha".

De igual forma, se adelantó que Héctor Lara apunta a quedarse en la gerencia deportiva junto a Walter Erviti, actualmente en el cuerpo técnico de Nicolás Sánchez, que regresaría como auxliar técnico institucional para el Apertura 2026.