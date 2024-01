Miguel Ponce asegura que Chivas necesita la jerarquía de Chicharito

"He tenido comunicación con compañeros que todavía están en el plantel del Rebaño y me comentan que trae ese chip diferente, es trabajador, me dicen que es como el esquema de Matías Almeyda. Que me digan eso, pinta bien, sabemos lo que pasó con Almeyda cuando nos dirigió, además los partidos amistosos han metido seis o siete goles, pinta bien para Chivas".