“Estar en una institución tan grande con el respeto que eso merece y por la forma que tengo de trabajar, de manejarme siempre en el futbol, lo entiendo. He jugado en equipos grandes, he dirigido en equipos grandes, también la responsabilidad la entiendo y la llevo de esa forma.

“De la forma que más a gusto me sentí jugando fueron dos entrenadores, Luis Enrique y con Gabriel Heinze, me marcaron y me marcaron el estilo de lo que uno pretende en el entrenamiento diario”, indicó Fernando Gago, también exjugador del Boca Juniors, Real Madrid, Roma, Valencia y Velez.