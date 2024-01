"No hay nada oficial y hay muchísima gente que está empujando para que se pueda dar. Tengo muchos deseos de ir, la directiva tiene muchos deseos que vaya, todavía no se cierra hasta que se firme todo".

"Por más que parezca que hay mucha certeza, todavía hay mucha incertidumbre, pero nada, estoy muy feliz, contento, sé a dónde quiero ir que es a Guadalajara. Ilusionadísimo, ¿cómo no voy a estar ilusionado? De regresar al equipo que me dio todo, que me vio nacer, que me dio la oportunidad de irme a Europa".