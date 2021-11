Miguel Herrera no sabe si los técnicos mexicanos son "tontos" con sus contratos

“Los que vienen de fuera y hacen buen papel, bienvenidos, pero hay técnicos mexicanos que me parece que podrían recibir la oportunidad de estar ahí, al técnico extranjero se le aguanta más que al mexicanos, no sé si es porque somos tontos al hacer contratos y no hacemos contratos como los hacen los extranjeros, si me corres los pagas, pero bueno, tendremos que aprender mucho de eso”, apunta Miguel Herrera.