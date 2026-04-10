Liga MX Miguel Herrera revela qué pasó antes del gol de Layún en la final América vs Cruz Azul Pégale fuerte: la orden del técnico Miguel Herrera que cambió la final América vs Cruz Azul.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Miguel Herrera revela qué pasó antes del gol de Layún en la final América vs Cruz Azul 2013

A un día del Clásico Joven entre América y Cruz Azul en la reapertura del estadio Banorte para un compromiso de la Liga MX, el ex técnico de las Águilas y ahora comentarista de TUDN, Miguel Herrera, recordó un capítulo de aquella final del Clausura 2013 y cómo fue que surgió la famosa frase: ‘Todo es culpa de Layún’.

El ‘Piojo’ Herrera, en entrevista exclusiva, recordó cómo fue que le pidió a Miguel Layún que cobrara un penal ante la Máquina. “Los ensayamos, obviamente uno no quiere llegar a estas instancias. Justo un día antes estábamos ensayando y Layún le estaba pegando colocada y le dije ’No puedes patear así, tú lega y patea fuerte. No vayas a hacer una tontería por quererla colocar y el portero te adivina”.

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“Tú tienes un muy buen disparo de media distancia, pégale fuerte’, cuando va caminando lo único que pensaba era que le pegara fuerte porque con la velocidad de la pelota, por más que el portero adivine y la cancha mojada, pues fue lo que pasó, Chuy adivina, la velocidad de la pelota le gana por la fuerza que patea y terminan siendo el gol de: ‘todo es culpa de Layún’”, explicó Miguel Herrera.

Así visualiza Miguel Herrera el partido de este sábado

E l extécnico del América reconoce que ambos equipos no llegan en su mejor momento y que den un gran espectáculo. “El regreso al Azteca para América va a ser su fortaleza, América en el Azteca siempre ha sido un equipo muy fuerte y Cruz Azul también ha jugado de local ahí, pero creo que la fortaleza del América sin duda es el Estadio Azteca”,