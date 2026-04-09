Liga MX América busca evitar perder sus tres clásicos por primera vez desde el Apertura 2011 Lás Águilas buscan evitar una marca negativa ante los celestes este sábado.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video América busca no perder sus tres clásicos por primera vez desde el Apertura 2011

El Club América regresa al Coloso de Santa Úrsula para enfrentar a Cruz Azul en busca de no perder los tres clásicos más importantes para el equipo en fase regular por primera vez desde 2011.

Las Águilas están lejos de la mejor versión que sus aficionados quisieran ver; pese a ello, siguen en zona de clasificación al ubicarse en el sexto peldaño de la tabla general con 18 unidades.

PUBLICIDAD

A reserva de cuatro partidos para terminar la fase regular, el equipo controla su destino, que puede ir desde meterse de forma directa a Liguilla hasta poder quedar fuera.

¿Qué está en juego para el América ante Cruz Azul?

Además de pensar en eso, el equipo tiene otro objetivo en mente ante el cuadro celeste: no perder su tercer clásico en un torneo, lo cual no ocurre desde el Apertura 2011.

En lo que va de este Clausura 2026, América ya sufrió derrotas de 1-0 ante Guadalajara y 1-0 contra Pumas UNAM. La ocasión más reciente en que los de Coapa no pudieron ganar ninguno de sus tres clásicos fue en el Clausura 2022, cuando empataron los tres por marcador de 0-0.

¿Cuándo fue la última vez que América perdió los tres clásicos?

Pero hay que remontarse 15 años para ver la última vez que América perdió los tres clásicos. En aquella ocasión, el club estaba comandado por Alfredo Tena, quien no pudo vencer a sus tres rivales, odiados deportivamente hablando.

En ese torneo, América fue superado 0-1 por Pumas; 1-3 ante Chivas y 1-3 frente a Cruz Azul. Este sábado por la noche, el equipo espera extender esa racha y no ser objeto de críticas por parte de la afición y analistas.