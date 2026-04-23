Liga MX Miguel Herrera revela la increíble propuesta de la Liga MX si tomaba la Selección Mexicana El director técnico, hoy comentarista y analista de TUDN, soltó en pleno programa en vivo un plan inaudito por parte de directivos de la Liga MX y FMF.

Video La increíble propuesta que recibió Miguel Herrera cuando fue DT del Tri

Miguel Herrera, ex director técnico de la Selección Mexicana, del América y de la Selección de Costa Rica, reveló en pleno programa en vivo de Línea de 4 para TUDN una propuesta que llegó a recibir de directivos del futbol mexicano si es que llegaba a regresar al conjunto tricolor.

‘Piojo’ Herrera señaló que hubo quien le dijo qué le parecía si sumaban a la Selección Nacional de México como el equipo 19 de la Liga MX para que tuviera ese fogueo, continuidad y planeación en un proceso en el que no participarían en eliminatorias para el Mundial 2026 por ser una de las tres sedes.

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“Me dijeron: ‘¿oye, y si la selección juega el torneo como el equipo 19?’. ¡Imagínate! ¡Sí! Así me lo propuso uno de los directivos y le dije: ‘a ver, espérame, no’.