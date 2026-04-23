Miguel Herrera revela la increíble propuesta de la Liga MX si tomaba la Selección Mexicana
El director técnico, hoy comentarista y analista de TUDN, soltó en pleno programa en vivo un plan inaudito por parte de directivos de la Liga MX y FMF.
Miguel Herrera, ex director técnico de la Selección Mexicana, del América y de la Selección de Costa Rica, reveló en pleno programa en vivo de Línea de 4 para TUDN una propuesta que llegó a recibir de directivos del futbol mexicano si es que llegaba a regresar al conjunto tricolor.
‘Piojo’ Herrera señaló que hubo quien le dijo qué le parecía si sumaban a la Selección Nacional de México como el equipo 19 de la Liga MX para que tuviera ese fogueo, continuidad y planeación en un proceso en el que no participarían en eliminatorias para el Mundial 2026 por ser una de las tres sedes.
“Me dijeron: ‘¿oye, y si la selección juega el torneo como el equipo 19?’. ¡Imagínate! ¡Sí! Así me lo propuso uno de los directivos y le dije: ‘a ver, espérame, no’.
“Fue cuando me entrevistaron para tomar a la selección en este proceso. Y dije: espérame, no, no, no. Porque si yo en la semana juego contra Tijuana y de repente digo: ‘no mejor… (Gilberto) Mora viene para acá. Entonces se lo quito a Tijuana y voy a jugar contra Tijuana. ¡Imagínate! No, no puede ser”, reveló Miguel Herrera.
La declaración vino tanto por el cierre del torneo regular a falta de sólo una jornada por disputar para que inicie la Liguilla y conforme se acerca cada vez más el Mundial 2026, a 50 días de la patada inicial en el Estadio Banorte con el México vs. Sudáfrica.