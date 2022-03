Ochoa rememoró agresión en Querétaro; aplaude iniciativa de Chivas

" Sí, me ha tocado este tipo de casos, justo en el estadio de Querétaro, saliendo de un partido saliendo en el auto con mi familia, con mis padres, no fue nada agradable, golpearon el auto, lo vidrios, rompieron el espejo lateral, venía sucediendo tiempo atrás, no se hablaba de los casos se hacía micho de la vista gorda y lo que se decide ahora como lo decidió Guadalajara es lo que deberían hacer los equipos", sentenció Memo en rueda de prensa conjunta de cara al Clásico de este sábado en Guadalajara.