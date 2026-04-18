Liga MX Mazatlán regalará boletos para su último partido como local en el Clausura 2026 El conjunto Cañonero recibirá la visita de Toluca en la Jornada 16 de la Liga MX, el último en El Encanto.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Mazatlán regala las entradas para el partido ante Toluca de la Liga MX

Mazatlán recibirá a Toluca en la Jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX el próximo miércoles 22 de abril en la cancha del Estadio El Encanto.

A través de sus redes sociales, el conjunto Cañonero lanzó una invitación masiva para que el estadio se llene, ya que será su último juego en condición de local en el máximo circuito.

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En la publicación en su cuenta de X, dan a conocer la forma, hora y fecha en la que la afición podrá adquirir los ¡Boletos Gratis! Aunque señalaron que habrá algunas condiciones.

Recordemos que el equipo de Mazatlán dejará de ser parte de la Liga MX al ser vendido, su lugar será ocupado por los Potros de Hierro del Atlante, quienes regresarán a primera división.

El pasado viernes, la directiva de Mazatlán puso a la venta los boletos para el juego frente a Querétaro a $5.00 pesos, esperando un lleno, mismo que no se logró.

La escuadra morada está en el penúltimo lugar de la clasificación general con 12 puntos tras 15 fechas disputadas en el torneo.