Liga MX Mazatlán FC vs. Querétaro: horario y dónde ver el partido de la Jornada 15 del Clausura 2026 Sigue este importante partido en las aspiraciones de ambos clubes hacia lograr la clasificación a la Fase Final del torneo.

Video Liga MX: Horarios de partidos de la Jornada 15 del Clausura 2026

Este viernes 17 de abril, Mazatlán FC recibirá a Querétaro en el Estadio El Encanto, en un encuentro correspondiente a la Jornada 15 de la Liga MX Clausura 2026.

Mazatlán FC ocupa la posición 17 de la tabla con 11 puntos acumulados tras registro de tres victorias, dos empates y nueve derrotas en lo que va del torneo. En su último partido, el cuadro sinaloense sufrió una derrota, lo que ha complicado su situación en la clasificación.

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Por su parte, Querétaro se encuentra en la posición 15, con 15 puntos y sin saber lo que es ganar aún fuera de casa en el Clausura 2026. Sin embargo, los Gallos llegan a este encuentro tras conseguir una victoria en su más reciente partido, lo que podría influir en su desempeño en el campo.

Con ambos equipos buscando mejorar su posición en la tabla, el enfrentamiento promete ser crucial para sus aspiraciones en el torneo. La diferencia de puntos entre ellos podría ser un factor determinante en el desarrollo del juego.

Para conocer cómo y dónde se televisa este partido, sigue leyendo.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO MAZATLÁN FC VS. QUERÉTARO DE LA JORNADA 15

Mazatlán FC llega al partido con la moral baja tras caer ante Pumas, lo que genera dudas en su desempeño y presión por revertir la situación.

Por otro lado, Querétaro se presenta en alza después de imponerse a Necaxa, lo que les brinda confianza y ganas de seguir sumando puntos en la tabla.

Cuándo es el Mazatlán FC vs. Querétaro : el juego es este viernes 17 de abril de 2026 en el Estadio El Encanto.

: el juego es este viernes 17 de abril de 2026 en el Estadio El Encanto. A qué hora es el Mazatlán FC vs. Querétaro: el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 9:00PM tiempo del Este, 8:00PM tiempo del Centro y 6:00PM tiempo del Pacífico.

el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 9:00PM tiempo del Este, 8:00PM tiempo del Centro y 6:00PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Mazatlán FC vs. Querétaro: El evento estará disponible en los Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com y la app de TUDN.