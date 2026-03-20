Liga MX Mazatlán FC vs. Cruz Azul: horario y dónde ver el partido de la Jornada 12 del Clausura 2026 Consulta el canal, día y horario del partido de la Jornada 12 a disputarse en El Encanto.

Video ¡Juegazos! Así puedes ver la Jornada 12 del Clausura 2026

Este viernes 20 de marzo Mazatlán FC recibirá a Cruz Azul en el Estadio El Encanto, en un encuentro correspondiente a la Jornada 12 de la Liga MX Clausura 2026.

Actualmente, Mazatlán FC ocupa la posición 15 de la tabla con 10 puntos acumulados después de tres victorias, un empate y siete derrotas en el torneo. En su último partido el equipo púrpura sufrió una derrota, lo que ha complicado su situación en la clasificación.

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Por otro lado, Cruz Azul se encuentra en la segunda posición con 26 puntos, registro de ocho victorias, dos empates y una derrota. En su más reciente encuentro, La Máquina empató, lo que les permite mantener una ventaja considerable sobre sus rivales en la tabla.

Este enfrentamiento presenta una clara diferencia en el rendimiento de ambos equipos, lo que añade un nivel de interés al partido.

Los aficionados podrán seguir de cerca cómo se desarrolla este choque entre el equipo que lucha por salir de la parte baja de la tabla y el líder del torneo. Para conocer cómo y dónde se televisa el partido, sigue leyendo.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO MAZATLÁN FC VS. CRUZ AZUL DE LA JORNADA 12



Mazatlán FC llega al partido con la presión de perder ante América, lo que les deja con ganas de redimirse y demostrar su capacidad en casa.

Por su parte, Cruz Azul rescató un punto frente a Pumas, pero su rendimiento ha generado dudas sobre su consistencia, lo que los obliga a buscar una victoria que les devuelva la confianza.

Cuándo es el Mazatlán FC vs. Cruz Azul: el juego es este viernes 20 de marzo en El Encanto.

el juego es este viernes 20 de marzo en El Encanto. A qué hora es el Mazatlán FC vs. Cruz Azul: el partido inicia en México a las 9:06PM; en Estados Unidos es a las 11:06PM tiempo del Este, 10:06PM tiempo del Centro y 8:06PM tiempo del Pacífico.

el partido inicia en México a las 9:06PM; en Estados Unidos es a las 11:06PM tiempo del Este, 10:06PM tiempo del Centro y 8:06PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Mazatlán FC vs. Cruz Azul: El evento estará disponible en los Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com y la la app de TUDN.