“Ya le dije a Memo que es mi cliente, así que mañana veremos. Es nuestra última oportunidad y es nuestra Final para poder aspirar al Repechaje. Un Clásico personal, no, pero sí una rivalidad de toda la vida, yo vestí la playera de Chivas y tengo rivalidad contra América y Atlas, eso lo tengo en mi memoria”.

“Hoy en día, los jóvenes no se dan cuenta del privilegio que estar en uno de los clubes más grande de México, es valorar”.

Del tema de su contagio por COVID-19 , Marco Fabián dejó en claro que no fue asintómatico, ya que en los primeros días si sufrió algunos padecimientos de la enfermedad que ha aquejado al mundo entero.

“Estoy al cien por ciento, gracias a Dios no pasé muchos días malos ni muchos síntomas, no fui completamente asintomático, porque los primeros cuatro días le pasé algo mal, con síntomas de cuerpo cortado, dolor de cabeza, fiebre a casi 39° 40°, perdí el olfato, el gusto, de los que se han hablado, pero no duró mucho y después comenzó la mejoría".