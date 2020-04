Luis Reyes sobre el coronavirus: “No me caía el veinte”

Luis Reyes, zaguero del Atlético de San Luis, admitió en entrevista con TUDN que no le ‘caía el veinte’ de la magnitud que la pandemia del coronavirus afectaría a la vida del deporte y social.

“Los primeros días sí fue algo tenso, porque era algo nuevo que sucedía en el mundo. No me caía el veinte de lo que estaba sucediendo, pero nos hemos ido adaptando a las circunstancias, no hay nada mejor que estar en casa aprovechando a la familia”.