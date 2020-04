Quintana previo a su debut en la eLiga MX: “Cambié todo”

“Llevo unos días jugando con Pumas, ya tengo toda mi estrategia, la alineación y todo. Le moví a la alineación (de Míchel), pero no les voy a decir, cambié todo”, reveló Quintana al programa de TUDN , Línea de 4 .

Al ser cuestionado si se pondrá de titular, el defensa dijo que “Sí me voy a meter, si no me meto yo ¿quién?”, para después responder con un “Yo creo que sí” cuando en el panel de analistas le preguntaron si será capitán de la escuadra universitaria.