Santiago Giménez no se pondrá de titular en la eLiga MX

Santiago Giménez , delantero y uno de los tres representantes de Cruz Azul en la eLiga MX , reveló en exclusiva para TUDN que no se pondrá de titular cuando le toque jugar porque tiene una baja puntuación en el FIFA 20 .

“No, no me voy a poner de titular porque tengo una calificación muy baja y no quiero dar ventajas (entre risas)”, confesó para el programa de TUDN, Línea 4.