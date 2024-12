MALAGÓN NIEGA QUE HAYA VESTIDOR ROTO Y AL INTERIOR NO LOS HAN DEJADO CAER

“Por más que ustedes digan que no, que el vestidor está roto, que la madre, perdón pero madres no es mala palabra, pero no hermano. Siempre he dicho que veo más a él (Chiquito) que a mis papás, mis hermanos, entonces al final del día vienen siendo casi mis hermanos porque los ves todos los días 24/7.