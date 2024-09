"Lo hablaba con mi familia y al final uno no vende humo a la gente ni a otra persona, uno siempre tiene objetivos, se pueden cumplir, como no, es fútbol, pero sería algo increíble poder aterrizar en esta ciudad y aterrizar con el pie derecho, sería algo magnífico para todos y para mí en especial".

"Lo que viví en el Sevilla fue algo magnífico en el sentido de, en todo, he ganado títulos importantes, he jugado más de 200 partidos, he sido capitán, entonces es algo que repetirlo es difícil, pero es a lo que vengo también, vengo a buscar eso, sería un sueño poder tener 34 / 35 años e irme o quedarme o seguir en este club y que la gente te lo reconozca como me lo reconocieron".