El polivalente jugador argentino, quien llegó procedente del Olympique de Marsella, resaltó que sabe, por estar "dentro del vestuario, quién lidera y quién no" en el actual Sevilla y aseguró que " la gente que está tiene personalidad y tirará del carro para que esto no se hunda" a pesar del mal comienzo de temporada.

Explicó, además, que se marcha a México "para seguir compitiendo" en lo que ha sido "una decisión familiar y personal ", de la que precisó que ha dejado a "todas las partes contentas, aunque no fue fácil".

"Me siento orgulloso de todos los que forman este club. Me despido después de cinco años en un club que ha sido una familia. No puedo expresar con palabras lo difícil de manifestar estas palabras. Le agradezco a Monchi haber apostado por mí, a todos los entrenadores; a Mendilibar por devolverme la sonrisa tras unos meses difíciles en el Ajax y a Lopetegui, que fue un padre para mí", afirmó Ocampos.